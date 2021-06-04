7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8752 olup, 7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlanmış 15 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 7 kişi ise yerel vakadır.
3 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Alayköy-1 / Cihangir-1/ K.Kaymaklı-1
Gazimağusa
Karakol-1/ Gülseren-1
Lefke
Lefke Merkez-2
4 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8752
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.252. 548
Toplam Vaka Sayısı: 7387
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7057
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 297
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 734
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87