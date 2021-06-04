7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8752 olup, 7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlanmış 15 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 7 kişi ise yerel vakadır.

3 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Alayköy-1 / Cihangir-1/ K.Kaymaklı-1

Gazimağusa

Karakol-1/ Gülseren-1

Lefke

Lefke Merkez-2

4 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8752

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 7

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.252. 548

Toplam Vaka Sayısı: 7387

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7057

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 297

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 734

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87

