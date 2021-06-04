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7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 8752 test yapıldı, 7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi"

04 Haziran 2021 Cuma 18:52
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7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8752 olup, 7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlanmış 15 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 7 kişi ise yerel vakadır. 

3 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Alayköy-1 / Cihangir-1/ K.Kaymaklı-1 

Gazimağusa 

Karakol-1/ Gülseren-1 

Lefke 

Lefke Merkez-2 

4 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8752 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   4 

Yerel Vaka Sayısı: 7 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.252. 548 

Toplam Vaka Sayısı: 7387   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7057 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 297 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 734    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87 
 

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KKTC
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