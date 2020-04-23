72 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22- 23 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 52 kişinin kısmi, 20 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 72 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor.