72 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22- 23 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 52 kişinin kısmi, 20 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 72 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor.
Her yer kapalı. Uzaktan eğitim başladı. Bilgisayar ve internet ile oluyor. Bilgisayarınızın programı bitti ortada kalırsınız. Ders yapamıyorsunuz, ders veremiyorsunuz. Ders alamıyorsunuz. Mağdur çok.
Bir eşyanız bozulsa ki bozuluyor servis çağırtmıyorsunuz. Yapabilirseniz siz yaparsınız. Yapamazsanız ahbap arkadaş tamirci çağırırsınız. Bunlar gerçek. Hayatı durdurtmazsınız. Şu küçük işyerlerini açın artık can sıkıyor.
Kızım bir üniversitede doçent. Öğretim üyesi. On line ders veriyor. Dersi verdiği öğrenci sayısı 500. Eğer bilgisayar imkanları varsa izliyorlar. İnternet ders ortası çöktü. Hata kendisinden değil. İnternet hatlarından.
Yakında sınavlar on line yapılacak hem hocalar hem de öğrenciler tedirgin. Ya bilgisayarım sınavda birşey olursa. Tamir eden de yok kapalı, yasak. Da bu yasak nereye kadar. Sokaklar insan dolu. Açın bu küçük işyerlerini. Hemen şimdi.
İki ay geçti. Yüz maskesi zorunluluğu getirilmedi. Niçin? Çünkü ülkede satılacak maske yoktu. Şimdi dört beş kat fiyata bulunuyor. Şimdi yüz maskesi zorunluluğu getirildi. Peki bu bakanlar kurulunun aklı nerede idi. Niçin daha önca yapmadı. Şükür yapıldı.