Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı

72 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişi tutuklandı.

23 Nisan 2020 Perşembe 11:23
1135 Okunma
72 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22- 23 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 52 kişinin kısmi, 20 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 72 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hüseyin Becer 2020-04-23 12:34:44

Her yer kapalı. Uzaktan eğitim başladı. Bilgisayar ve internet ile oluyor. Bilgisayarınızın programı bitti ortada kalırsınız. Ders yapamıyorsunuz, ders veremiyorsunuz. Ders alamıyorsunuz. Mağdur çok.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin Becer 2020-04-23 13:23:19

Bir eşyanız bozulsa ki bozuluyor servis çağırtmıyorsunuz. Yapabilirseniz siz yaparsınız. Yapamazsanız ahbap arkadaş tamirci çağırırsınız. Bunlar gerçek. Hayatı durdurtmazsınız. Şu küçük işyerlerini açın artık can sıkıyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin Becer 2020-04-23 13:30:43

Kızım bir üniversitede doçent. Öğretim üyesi. On line ders veriyor. Dersi verdiği öğrenci sayısı 500. Eğer bilgisayar imkanları varsa izliyorlar. İnternet ders ortası çöktü. Hata kendisinden değil. İnternet hatlarından.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin Becer. 2020-04-23 13:38:19

Yakında sınavlar on line yapılacak hem hocalar hem de öğrenciler tedirgin. Ya bilgisayarım sınavda birşey olursa. Tamir eden de yok kapalı, yasak. Da bu yasak nereye kadar. Sokaklar insan dolu. Açın bu küçük işyerlerini. Hemen şimdi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin Becer 2020-04-23 13:42:08

İki ay geçti. Yüz maskesi zorunluluğu getirilmedi. Niçin? Çünkü ülkede satılacak maske yoktu. Şimdi dört beş kat fiyata bulunuyor. Şimdi yüz maskesi zorunluluğu getirildi. Peki bu bakanlar kurulunun aklı nerede idi. Niçin daha önca yapmadı. Şükür yapıldı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bakan Pilli, Lefkoşa Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Pilli, Lefkoşa Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Güzelyurt KYK yurtlarından çıkışlar başladı
Güzelyurt KYK yurtlarından çıkışlar başladı
Sadece ayakta kalabilmek büyük başarıdır – maalesef!
Sadece ayakta kalabilmek büyük başarıdır – maalesef!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim