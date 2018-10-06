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“8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü” dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:16
“8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü” dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Etkinlikler, Lions Kulüpleri Federasyonu  tarafından Lefkoşa Atatürk Anıtı’na  çelenk konulmasıyla başladı.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu daha sonra Selimiye Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirerek, burada  şenlik düzenledi.

Etkinlikte, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile işbirliğinde tükürük örneği verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın gezici kan aracıyla kan bağışı  da kabul ettiği şenlikte, ebru sanatı, yüz boyama, zumba gösterisi, müzik dinletisi gibi etkinliklerin yanı sıra, satış stantları da kuruldu.

Federasyon Başkanı  Şansel Soyel, 21 yıldan beri insana hizmet yolundaki beraberlik ve birlikte hareket etmenin verdiği güçle 18 lions, 3 leo kulübü ve 500 üye ile federasyon çatısı altından birleştiklerini kaydetti.

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü nedeniyle düzenledikleri etkinliklerle lions ve leo kulüplerini tanıtmak, yapılan hizmetleri paylaşmak ve elde edilen geliri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Soyel, organizasyona katkı koyan sivil toplum örgütlerine  teşekkür etti.

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Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu8 Ekim Dünya Lions Hizmet GünüEtkinliklerHaberGündemKıbrıs
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