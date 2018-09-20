8 kasa içecek çaldığı iddia ediliyor…

Mağusa’da Petek Pastanesi’nde çalışan Kamil Erdoğan Gençtürk, konu pastaneden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Petek Pastanesi’nde çalışan Kamil Erdoğan Gençtürk, konu pastaneye ait 4 kasa bira ile 4 kasa kola sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı. Petek Pastanesi genel direktörünün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Gençtürk’ün evinde arama yapıldı ve yapılan aramada Petek Pastanesi’ne ait olan ve olmayan bir çok muhtelif malzeme bulundu. “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Gençtürk aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Polis, zanlının evinde bulunan ve Petek Pastanesi’ne ait olmayan muhtelif malzemelerin kime ait olduğunu araştırırken kayıp olduğuna inanılan emareleri de arıyor.

Pastaneye 8 kasa eksik içecek götürdü…

Meselenin tahkikat memuru, 18 Eylül tarihinde Adli Şubeye gelen Petek Pastanesi genel direktörünün yaptığı şikayette şirkette yanlarında çalışan zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk’ün 18 Eylül tarihinde depodan pastaneye götürmek üzere 10 kasa bira ve 17 kasa kola aldığını ancak pastaneye 4 kasa bira ile 4 kasa kolanın eksik geldiğini ve konu içecekleri zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk’ün sirkat ettiğini düşündüğünü beyan ettiğini açıkladı. Yapılan şikayet üzerine ayni gün zanlının evinde arama yapıldığını belirten tahkikat memuru, yapılan aramada Petek Pastanesine ait birçok donmuş gıda, birçok tatlı sinisi, tepsi, birçok kuru yemiş, hediyelik eşya, kola, tatlı, çikolata malzemelerin tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde evinde bulunan malzemeleri Petek Pastanesinden sirkat ettiğini kabul ettiğini ancak 4 kasa bira ile 4 kasa kolayı sirkat etmediğini beyan ettiğini söyledi. Ayrıca zanlının evinde Petek Pastanesine ait olmayan birçok malzemenin de bulunduğunu ifade eden tahkikat memuru, bunların kime ait olduğunun araştırılacağını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk’ün tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.