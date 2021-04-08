8 kişi gözaltına alındı

Mülteci kaçakçılığı olayına ilişkin beyaz bir Honda marka aracın arandığı öğrenildi.
Bölgede hareketlilik sürerken, mültecilerin Afrika kökenli; insan kaçakçısının ise Bangladeş uyruklu olduğu edinilen bilgiler arasında...
Söz konusu göçmenlerin Alayköy su depolarının bulunduğu, sınır hattı noktasından geçiş yaptığı ifade ediliyor.
Öte yandan geçtiğimiz haftadan bu yana, kuzey-güney arasında gerçekleşen insan kaçakçılığının önüne geçmek isteyen polis ekiplerinin operasyonu sonucu 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.
KAYNAK: KIBRIS POSTASI