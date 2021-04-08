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8 kişi gözaltına alındı

Alayköy'de mülteci kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar üzerine polis ve asker operasyon gerçekleştiriyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 23:15
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8 kişi gözaltına alındı

Mülteci kaçakçılığı olayına ilişkin beyaz bir Honda marka aracın arandığı öğrenildi.

Bölgede hareketlilik sürerken, mültecilerin Afrika kökenli; insan kaçakçısının ise Bangladeş uyruklu olduğu edinilen bilgiler arasında...

Söz konusu göçmenlerin Alayköy su depolarının bulunduğu, sınır hattı noktasından geçiş yaptığı ifade ediliyor.

Öte yandan geçtiğimiz haftadan bu yana, kuzey-güney arasında gerçekleşen insan kaçakçılığının önüne geçmek isteyen polis ekiplerinin operasyonu sonucu 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Alayköy
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