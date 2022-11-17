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8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!

“Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Ve Alıkoyma, Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Dükkân Açma, Sirkat” suçlarından yargılanan sanık Nabeel Nabeel’in aleyhindeki karar dün açıklandı. 

17 Kasım 2022 Perşembe 12:06
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8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!



(Kamalı Haber) -

“Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Ve Alıkoyma, Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Dükkân Açma, Sirkat” suçlarından yargılanan sanık Nabeel Nabeel’in aleyhindeki karar açıklandı. 

Nabeel Nabeel, 31.05.2022 – 07.06.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da meydana gelen “Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Ve Alıkoyma, Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Dükkân Açma, Sirkat” suçlamalarını kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı.

Barkın, çocuklara karşı işlenen suçlardaki artışın toplumda endişeye neden olduğunun altını çizdi.

Barkın, çocuğun yaşadıklarının tüm hayatını olumsuz etkileyebileceğine değindi.

Barkın, sanığın 8 yaşındaki kız çocuğunu kendisine yemiş alacağı hususunda kandırarak çocuk parkının tuvaletine götürüp cinsel organını gösterdiğini, kaçan çocuğu takip edip, park içinde kucağına alıp, öperek cinsel saldırıda bulunduğunun altını çizdi.

Barkın, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Dükkan açma suçuyla ilgili davanın kararını okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığının altını çizdi.

Heyet, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 7 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. 


Dava konusu olay nasıl olmuştu?
06.06.2022 tarihinde 19:00-20:30 saatleri arasında Lefkoşa'da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan çocuk parkı içerisinde Lefkoşa'da sakin Nabeel Nabeel’in parkın yanında oynamakta olan Lefkoşa'da sakin olan 8 yaşındaki kız çocuğunu kendisine yemiş alacağı hususunda kandırarak adı edilenin cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek niyetiyle çocuk parkına götürüp ailesinin rızası dışında alıkoyarak, cinsel saldırıda bulunduğunu belirlemişti.  Polis, zanlının tespit edilmesine müteakip yapılan soruşturma esnasında toplamda 3 farklı iş yerine girerek farklı miktarlarda para ve alkollü içkileri de sirkat ettiğinin tespit etmişti.

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