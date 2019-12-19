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8 yaşındaki Ryan yine en çok kazanan YouTuber oldu, 2019'daki geliri 26 milyon dolar

19 Aralık 2019 Perşembe 13:57
8 yaşındaki Ryan yine en çok kazanan YouTuber oldu, 2019'daki geliri 26 milyon dolar

Oyuncak tanıtımı videoları yapan sekiz yaşındaki Ryan Raji, 26 milyon dolarlık geliriyle bu yıl YouTube'dan en çok para kazanan kişi oldu.

22,9 milyon takipçisi olan "Ryan's World" adlı hesabın sahibi Ryan, geçen yıl da 22 milyon dolarlık geliriyle Forbes dergisinin en çok kazananlar listesinde ilk sırada yer almıştı.

İlk 10'daki YouTuber'ların toplam geliri 2019'da 162 milyon dolara ulaştı.

Forbes dergisinin liste şöyle:

  1. Ryan Kaji: 26 milyon dolar
  2. Dude Perfect: 20 milyon dolar
  3. Nastya: 18 milyon dolar
  4. Rhett and Link: 17,5 milyon dolar
  5. Jeffree Star: 17 milyon dolar
  6. Preston Arsement: 14 milyon dolar
  7. PewDiePie: 13 milyon dolar
  8. Markiplier: 13 milyon dolar
  9. Daniel Middleton: 12 milyon dolar
  10. Evan Fong: 11,5 milyon dolar

Annesi, babası ve ikiz kardeşiyle Teksas'ta yaşayan Ryan Raji, oyuncak videolarıyla her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Ryan
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