Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
74 ve 57 yaşındaki kadınları soymuştu
74 ve 57 yaşındaki kadınları...
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Flaş Haber
70 pozitif vaka
Kapat

88 pozitif vaka!

"Toplam 8251 test yapıldı, 72'si yerel 88 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"

07 Nisan 2021 Çarşamba 19:12
2441 Okunma
88 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8251 olup, 72'si  yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir. 

16 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .72 kişi ise yerel vakadır. 

28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa, 16 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Dereboyu- 1/ Sulariçi-9 / Çağlayan-3/ Gönyeli-2 / Hamitköy-1 / Taşkınköy-1/ Kızılbaş-2/ Köşklüçiftlik-3/ K.Kaymaklı-4 

Girne 

Girne Merkez-4 / Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Çatalköy-1/ Edremit -1/ Kozanköy-1/ Boğazköy-1 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -11 / Tuzla-1/ Gülseren-1 /Sakarya-3/ Maraş-3/ Karakol-2 / Pile-2/  Kaliland-3 / Görneç-1 / 

Güzelyurt 

Aydınköy-1 

7 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 8251 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 

Yerel Vaka Sayısı: 72 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 797.592 

Toplam Vaka Sayısı: 4812 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4213 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 573   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70             

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 499 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Anahtar Kelimeler:
KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit yazılı açıklama yaparak hükümeti eleştirdi
Özyiğit yazılı açıklama yaparak hükümeti eleştirdi
Anastasiadis, iki milyon doz koronavirüs aşısı siparişi verdiklerini açıkladı
Anastasiadis, iki milyon doz koronavirüs aşısı siparişi verdiklerini açıkladı
YİNE SİLAHLAR ÇEKİLDİ... CRATOS OTEL’DE TANSİYON YÜKSELDİ
YİNE SİLAHLAR ÇEKİLDİ... CRATOS OTEL’DE TANSİYON YÜKSELDİ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim