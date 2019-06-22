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9. Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali dün akşam başladı

Geçitkale Belediyesi, Çınarlı Muhtarlığı ve Çınarlı Sevenler Derneği’nin organize ettiği, 23 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan festivalde yerel kültürü yansıtan standlar kurulurken, çeşitli aktiviteler sergileniyor, ayrıca yerli sanatçılar da festivale destek veriyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:27
9. Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali dün akşam başladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla açılışı gerçekleştirilen Festivalde ilk olarak açılış konuşmalarına yer verildi.

Çınarlı Sevenler Derneği Başkanı Emete Bektaş açılışta yaptığı konuşmada, festivalin kültürlerini geçmişini yansıttığını belirterek, bu sayede dostluk, komşuluk ilişkilerini pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi ve festivale katkı koyanlara teşekkür etti.

Geçitkale Belediyesi asbaşkanı Mustafa Sevinç de Çınarlı köyünün özelliklerini anlatarak ,festivalin bu özelliklere anlam kattığını söyledi .

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da gecede yaptığı konuşmada, 9 yıldan bu yana kültür sanatın yansıtılması adına büyük önem taşıyan Çınarlı festivalinin gerçekleştirilmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini sundu.

Ülkenin pek çok yerinde kültür sanat etkinliklerinin yapılmakta olduğuna dikkati çeken Uluçay, kültürlerin yansıtılması açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Uluçay bu tür etkinliklerin ayrıca geçmişteki komşuluk ilişkileri ve dostlukların pekiştirilmesine de büyük imkan sağladığını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da bölge halkıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, herkesi sevgiyle kucakladığını belirtti.


Açılışta daha sonra Geçitkale Belediyesi halk dansları ekibi tarafından folklor gösterisi sunuldu.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Geçitkale Belediyesi
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