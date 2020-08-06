9 göğüs kemiğini kırdı

04.08.2020 tarihinde, Balıkesir’de K.P.(E-41), aralarından çıkan tartışma sonucu eşi S.P.(K-54)’yi ciddi şekilde darp ederek dokuz adet göğüs kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
04.08.2020 tarihinde, Balıkesir’de K.P.(E-41), aralarından çıkan tartışma sonucu eşi S.P.(K-54)’yi ciddi şekilde darp ederek dokuz adet göğüs kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.
04.08.2020 tarihinde, Balıkesir’de K.P.(E-41), aralarından çıkan tartışma sonucu eşi S.P.(K-54)’yi ciddi şekilde darp ederek dokuz adet göğüs kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.