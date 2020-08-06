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9 göğüs kemiğini kırdı

04.08.2020 tarihinde, Balıkesir’de K.P.(E-41), aralarından çıkan tartışma sonucu eşi S.P.(K-54)’yi ciddi şekilde darp ederek dokuz adet göğüs kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

06 Ağustos 2020 Perşembe 12:55
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9 göğüs kemiğini kırdı

04.08.2020 tarihinde, Balıkesir’de K.P.(E-41), aralarından çıkan tartışma sonucu eşi S.P.(K-54)’yi ciddi şekilde darp ederek dokuz adet göğüs kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kadına Şiddet
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