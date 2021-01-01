9'u yerel 18 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 768 olduğunu, 9'u yerel 18 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 11 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 9 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
1 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 768
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 11
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 330.484
Toplam Vaka Sayısı: 1592
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1355
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 230
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 189
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 7
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1