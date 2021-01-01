9'u yerel 18 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 768 olduğunu, 9'u yerel 18 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 11 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 9 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

1 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 768

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 11

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 330.484

Toplam Vaka Sayısı: 1592

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1355

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 230

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 189

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 7

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1