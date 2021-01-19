9 üreticiye 180 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi programı kapsamında Türkiye’den getirilen ve yüksek kaliteli sütüyle tanınan “Ivesi” ırkı 180 koyun ve koç, 9 üreticiye dağıtıldı.

Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı geliştirilirken, hellimin muhtemel tescili dikkate alındı. Hellimin AB’den coğrafi tescil alması ile birlikte hellim yapımında koyun sütü kullanımı zorunlu hale gelecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) hayata geçirdiği programla, bu zorunlulukla doğabilecek küçükbaş hayvan sütü açığının giderilmesi hedefleniyor.

Türkiye’den getirilen Ivesi ırkı koyun ve koçlar, zorunlu karantina süresinin ardından, pilot bölge olarak seçilen İskele ilçesinden belirlenen 9 üreticiye dağıtıldı. Başvuru koşulları arasında üç yıl boyunca hayvanların satışı veya devrinin yapılamayacağı ve üç yıl içerisinde başka hayvan üreticilerine verilmek üzere her işletmeden 20 kuzu 3 de yavru koç alınacağı kuralı da yer aldı.

Türkiye’den getirilen Ivesi ırkı koyun ve koçlar, karantina sürelerinin dolmasının ardından, Çömlekçi Çiftliği’nde, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Koordinatörü Havva Pınar Küçükçavuş, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürü Salih Abbasoğlu’nun katıldığı törenle hayvan yetiştiricilerine dağıtıldı.

SANER

Başbakan Ersan Saner, törende yaptığı konuşmada, ülkeye daha verimli ırkların getirilerek dağıtılması çalışmasının, “küçükbaş hayvan sütü verimi açısından çok önemli bir gelişme” olduğunu kaydetti.

Hayvanların dağıtılacağı yetiştiricilerin noter huzurunda kurayla belirlendiğini ifade eden Saner, çalışmanın ilk aşamasının Karpaz olarak seçilmesinin bölgenin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından en uygun bölge olmasından kaynaklandığına işaret etti.

BEŞ BİN ADET DAHA GELECEK

Koyun sütünün arttırılması konusunda ülkeye beş bin adet Ivesi ırkı koyunun daha getirilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile girişim başlattıklarını ifade eden Başbakan Saner, “Beş bin adet daha damızlık hayvan getirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la çok ciddi bir girişimimiz olmuştur. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın adaya gelişi ile bunun müjdesini halkımızla paylaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Kıbrıs Rum Yönetiminin, hellimin coğrafi tescili için Avrupa Birliği’ne yaptığı başvuruya da değinen Saner, konu hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte ciddi bir hukuk savaşı başlattıklarını kaydetti.

Saner, KKTC’de üretilecek hellimin AB’ye pazarlanabilmesi için Türkiye ile ciddi bir diplomasi başlattıklarını, girişimlerin Sanayi ve Ticaret Odaları üzerinden yapılacağını da kaydetti.

BAŞÇERİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Covid-19 salgının tarım açısından ülkenin kendi kendine yeter olmasının önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Projenin küçükbaş hayvan sayısındaki eksikliğin giderilmesi için geliştirildiğine işaret eden Başçeri, “Umut ediyorum çok daha yüksek rakamlarda bu küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine TİKA katkıda bulunacak” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, küçükbaş hayvan dağıtımı çalışmasının yeni bir vizyonun başlangıcı olduğunu, küçükbaş hayvanda daha verimli ırklara geçişte gecikme yaşandığını, ancak Türkiye’nin desteği ile bu sürecin de başlatıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, yurt dışından getirilen Asaf ırkı koyunların kuzularının da dağıtılmaya başlanacağını kaydetti.

Bunun iyi bir başlangıç olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bu çalışmalar 5 yıl içerisinde ülkedeki koyun ırkının iyileştirilmesi, et ve süt veriminin artışını sağlayacak” dedi.

VURANA

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ise konuşmasında, programın amacının, yeni yetiştiricileri küçükbaş hayvancılığına katmak olduğunu ifade etti.

Vurana, Ivesi koyun programından faydalanmak için kriterlerin bulunduğunu, 45 başvuru aldıklarını ancak bunların 16’sının kriterlere uyduğunu, 16 başvurudan ise noter huzurunda yapılan çekiliş ile 9 üretici belirlendiğini anlattı.