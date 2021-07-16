97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.397 olup, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir.
9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 97 kişi ise yerel vakadır.
27 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke ,1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4 / Yenişehir-2 / Hamitköy-2 / Metehan-2/ Taşkınköy-3 / Çağlayan-1/ Kumsal-2 / Surlariçi-1/ Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-1 / Ortaköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-1
Girne
Girne Merkez-22 / Zeytinlik-2/ Karakum-1 / Alsancak-10 / Yukarı Girne-6/ Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Aşağı Girne-1/ Boğazköy-3 / Ozanköy-2/ Çamlıbel-1/ Lapta-4
Gazimağusa
Gülseren-1/ Yeniboğaziçi-2/ Beyarmudu-2
İskele
Kumyalı-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2 / Aydınköy-1/ Yayla-1 / Aşağı Bostancı-1
Lefke
Lefke Merkez-1/ Gemikonağı-1
16 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.397
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 97
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.700.129
Toplam Vaka Sayısı: 9660
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8345
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1279
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1050
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 147
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3