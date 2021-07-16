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97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 20.397 test yapıldı, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı, 51 kişi taburcu edildi"

16 Temmuz 2021 Cuma 19:58
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97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.397 olup, 97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 51 kişi taburcu edilmiştir. 

9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 97  kişi ise yerel vakadır. 

27 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 5  kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke ,1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-2/ K.Kaymaklı-4 / Yenişehir-2 / Hamitköy-2 / Metehan-2/ Taşkınköy-3 / Çağlayan-1/ Kumsal-2 / Surlariçi-1/ Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-1 / Ortaköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-1 

Girne 

Girne Merkez-22 / Zeytinlik-2/ Karakum-1 / Alsancak-10 / Yukarı Girne-6/ Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Aşağı Girne-1/ Boğazköy-3 / Ozanköy-2/ Çamlıbel-1/ Lapta-4 


Gazimağusa 

Gülseren-1/ Yeniboğaziçi-2/ Beyarmudu-2  

İskele 
Kumyalı-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 / Aydınköy-1/ Yayla-1 / Aşağı Bostancı-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Gemikonağı-1 


16 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.397  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 97  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.700.129 

Toplam Vaka Sayısı: 9660 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8345 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1279  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1050  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 147    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 
 

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