AA Dış Haberler Müdürü Ogün Duru TAK’ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Dış Haberler Müdürü Ogün Duru, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı ile biraraya gelen Ogün Duru’ya ziyaret sırasında AA’nın yeni Lefkoşa muhabiri İkbal Arslan da eşlik etti.

Gürdallı ve Duru, AA ve TAK arasındaki karşılıklı işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunu ve yeni işbirliği alanlarını ele aldı.

Ogün Duru, ziyarette ayrıca, Lefkoşa ofisinin AA için en önemli dış ofislerden biri olduğunu, İkbal Arslan'ın burada göreve başlamasıyla ajansın adadaki gelişmeleri yeniden hızlı ve kapsamlı şekilde abonelerine, Türk halkına aktarabileceğini belirtti.