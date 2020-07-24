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AB'den belediyelere hijyenik malzeme

Avrupa Birliği’nin (AB), Covid-19 mücadelesi kapsamında tüm belediyelere dağıtılacak ekipman ve malzemeleri dün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne teslim ettiği belirtildi.

24 Temmuz 2020 Cuma 14:09
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AB'den belediyelere hijyenik malzeme

Avrupa Birliği’nin (AB), Covid-19 mücadelesi kapsamında tüm belediyelere dağıtılacak ekipman ve malzemeleri dün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne teslim ettiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Birlik Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, AB’nin Covid-19 mücadelesi kapsamında belediyelere dağıtılmak üzere hijyenik malzeme hibe ettiği malzemelerin birlik yönetiminin karar vereceği program dahilinde belediyelerin ilgili bölümlerine dağıtılmasının planlandığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin hibe ettiği malzemelerde bot, eldiven, dezenfektan ilaç, gözlük, maske termometre ve bone yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
ABAvrupa Birliği
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