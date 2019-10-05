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ABD'den tepki çekecek 'Doğu Akdeniz' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez" açıklamasında bulundu

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:47
ABD'den tepki çekecek 'Doğu Akdeniz' açıklaması

Pompeo açıklamayı Yunanistan Başkenti Atina'da yaptı. Yunan mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Pompeo'nun gündeminde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri vardı. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez" ifadelerini kullandı. 

YUNANİSTAN, ABD'DEN YARDIM İSTEDİ 

Öte yandan Atina'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu makamında kabul etti. Mitsotakis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hakların ihlal edildiği adımlar olmaktadır. Türkiye'nin 7. parselde yaptığı adımlar Kıbrıs'ın ulusal haklarının açıkça ihlalidir ve ABD'nin daha iyi bir işbirliği ortamı oluşturulması için yardımlarını beklemekteyiz'' dedi.  Mitsotakis'in görüşme sırasında da Türkiye'yi ABD'li bakana şikayet ettiği ifade edildi.

YAVUZ GEMİSİ SONDAJA BAŞLIYOR

Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pompeo
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