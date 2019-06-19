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Acapulco’ya çifte ödül!

Acapulco Resort & Convention & SPa Çifte Ödüle Layık görüldü

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:23
Acapulco’ya çifte ödül!

Ülkenin en güzide oteli Acapulco Resort & Convention & Spa iki önemli ödülün sahibi oldu

Dünya çapında 900 bin otele 8 milyon tatilcinin yaptığı yorumlar ve verdiği puanlar esas alınarak oluşturulan HoldiayCheck 2019 ödüllerinde Acapulco Beach Club & Resort  en yüksek puan alan otel oldu.

TRIPADVISOR'DEN BÜYÜK ÖDÜL

Kuzey Kıbrıs'ın başarılı otellerinden Acapulco Resort Convention SPA & Casino büyük başarıya daha imza attı.

Acapulco, Dünyanın En Büyük Seyahat Sitesi Tripadvisor'den “Mükemmellik Sertifikası” almaya hak kazandı

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Son Güncelleme: 19.06.2019 10:29
Anahtar Kelimeler:
Acapulco
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Doğru Söz 2019-06-19 11:46:51

Bravo. Tebrikler. Mükemmel.

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