Başbakan Ersan Saner BRT’de yayınlanan “Gündem +” programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

“Temaslı olduğunuzda karantina otellerine gitmemek için lütfen direnç göstermeyin” çağrısında bulunan Saner “temaslı vakalarla ciddi sıkıntı yaşadığımız gerçek” dedi.

Girne ve Lefkoşa dışındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı olmadığını ancak kurallara uyulması gerektiğini söyleyen Saner “açık olan ilçelerde çok ciddi bir denetim başlatıyoruz…tüm belediyelerimizdeki kolluk görevlileri ve polis tarafından bugünden itibaren çok sıkı denetimlerin başlatıldığı müjdesini vermek istiyorum” dedi.