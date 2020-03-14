Açık olan işletmeler kapatılıyor

İlçe Emniyet Kurulları, İçişleri Başkanlığı’ndaki toplantıda, zabıta ve polisin açık olan işletmeleri kapatmak için görevlendirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun geç saatte aldığı karardan haberdar olmayan işletmelerin uyarılacağını ve karara uyup işletmelerini kapatmasının sağlanacağını ifade etti.

Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun bugün yeniden toplanacağını ifade eden Baybars, alınan önlemlerin detaylandırılacağını ifade etti.