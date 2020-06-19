Açıklama yok

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldı.
Cumhurbaşkanlığı’na gelişinden yaklaşık 15 dakika sonra çıkan Tatar, basına açıklama yapmadan makam aracına bindi ve Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldı.
Son Güncelleme: 19.06.2020 13:18
Akıncı-Tatar görüşmesi sona erdi.
Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldı.
Cumhurbaşkanlığı’na gelişinden yaklaşık 15 dakika sonra çıkan Tatar, basına açıklama yapmadan makam aracına bindi ve Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldı.
AlsancakDa 3 gündür ambulanslar susmuyor ve gazeteler birşey yazmıyor.