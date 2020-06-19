Açıklama yok

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Akıncı-Tatar görüşmesi sona erdi.

19 Haziran 2020 Cuma 12:55
1049 Okunma
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Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı’na gelişinden yaklaşık 15 dakika sonra çıkan Tatar, basına açıklama yapmadan makam aracına bindi ve Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldı.

Son Güncelleme: 19.06.2020 13:18
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıErsin Tatar
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Alsancak 2020-06-19 13:15:09

AlsancakDa 3 gündür ambulanslar susmuyor ve gazeteler birşey yazmıyor.

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