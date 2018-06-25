Acil Servis’lerde vakalar aciliyete göre muayene edilecek

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, “Triaj” olarak adlandırılan uygulamayla, aciliyete göre muayene ve müdahalede bulunmak amacıyla, acil servise başvuranların, şikâyet ve tıbbi durumları doktor veya bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından değerlendirilecek ve sıraya konulacak.

KKTC genelinde acil servislerin iyileştirilmesine yönelik hayata geçirilecek triaj uygulamasına yönelik, Türkiye’den gelen hekim ve eğitmenler tarafından acilde çalışan sağlık personeline triaj sistemi ile ilgili eğitimler verildiği kaydedildi.

Acil olmayan vakaların acil servislere yığılmasının, acil vakalara müdahalenin gecikmesi ve hayat kaybına neden olabileceği belirtildi.

Triaj uygulamasının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde yarın, Girne Akçiçek Hastanesi’nde 2 Temmuz Pazartesi; Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde kısa bir süre içinde başlatılacağı ifade edildi.