Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92757
ALTIN
242.405
DOLAR
6.2109
STERLİN
7.9925
EURO
7.2643
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
Facebook'tan yeni özellik!

Açılan yeni av alanlarının eko-agro turizme verdiği zarara dikkat çekildi

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Dipkarpaz bölgesinde ava açılan yerlerin köy içinde yapılan eko-agro turizme zarar verdiğini savundu.

28 Ağustos 2018 Salı 12:26
Açılan yeni av alanlarının eko-agro turizme verdiği zarara dikkat çekildi

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, konuyla ilgili açıklamasında, her yıl genelde Karpaz, özelde Dipkarpaz bölgesinde kalın ve ince av bölgelerinin sınırlarının genişletildiğini ve son Bakanlar Kurulu kararıyla 2 Eylül’de, İnce Av’ın (Üveyik avı) açılmasına karar verildiğine işaret etti.

Ava açılan bölgelerin köy sınırlarına oldukça yakın olduğundan, köy içerisinde yapılan eko-agro turizme zarar verdiğini kaydeden Borak, bunun yanında geçmiş yıllarda yaşanan kazalar ve istenmedik sonuçları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Borak, “İsteğimiz, hiçbir görüş alınmadan ortaya çıkan bu fevri kararın derhal geri alınması, sınırların köy dışına çıkmasıdır. Aksi takdirde, yazlık kazançlarının büyük çoğunluğunu turizmden kazanan köy pansiyoncularına etkisi fazla olacaktır.” ifadelerini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dipkarpaz Çevre Koruma Ve Sosyal Aktivite DerneğiDipkarpazAvEko-agro TurizmGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sendikalarla hükümet uzlaşamadı
Sendikalarla hükümet uzlaşamadı
22 bin sterlinlik Rolex’ini otel odasında unuttu
22 bin sterlinlik Rolex’ini otel odasında unuttu
KTAMS, hükümetin zam kararını kınayarak, geri alınmasını talep etti
KTAMS, hükümetin zam kararını kınayarak, geri alınmasını talep etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim