Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Adalıer: "Maraş’ın gelişimi için projelerimiz hazır"

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis Üyesi adayları, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği’nin (Maraş-Der) konuğu olarak dernek merkezini ziyaret etti.

01 Haziran 2018 Cuma 15:50
Adalıer: "Maraş’ın gelişimi için projelerimiz hazır"

Adalıer ve ekibi, Maraş-Der Başkanı Yasin Yeni ve üyelerden Derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Derneğin çalışmalarının Maraş bölgesi ve özellikle bölgede yaşayan gençler için çok değerli olduğunu vurgulayan Adalıer, kendilerinin de tüm bölgelerde olduğu gibi Maraş’a özgü projeler geliştirdiklerini, son dört yıllık ara dönemde Maraş’ın gelişimi için gerekli adımların hiçbir şekilde atılmadığını belirtti. 

"GENÇLİK MERKEZİ TEKRAR CANLANDIRILACAK"

Adalıer, bütçesi ve planları hazır olduğu halde asfalt ve altyapı çalışmalarına başlanmadığını, Maraş halkının bozuk yol ve kaldırımlarla yaşamak zorunda bırakıldığını söyleyerek kendilerinin bu adımları hemen atacağının sözünü verdi. Maraş’ta bulunan Gençlik Merkezi’nin de bölge açısından önemini vurgulayan Adalıer, Gençlik Merkezi’nin tekrar canlandırılacağını, bu merkezde kurs ve ders sonrası etütler için alanlar yaratılacağını, ek olarak da merkezin yanına bölge için gerekli çok amaçlı açık ve kapalı spor alanları yapılacağını söyledi. Mağusa’yı Maraş’tan Mutluyaka’ya kadar bir bütün olarak gördüklerini belirten Adalıer, toplu taşıma ile kentin her köşesinin bir araya getirileceğini söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkemiz serin ve nemli havanın etkisi altında.
Ülkemiz serin ve nemli havanın etkisi altında.
LTB sürücüleri uyardı
LTB sürücüleri uyardı
Akmayan Vadili'deki Alioğlu Deresi taşma noktasına geldi
Akmayan Vadili'deki Alioğlu Deresi taşma noktasına geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim