Adalıer: "Maraş’ın gelişimi için projelerimiz hazır"

Adalıer ve ekibi, Maraş-Der Başkanı Yasin Yeni ve üyelerden Derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Derneğin çalışmalarının Maraş bölgesi ve özellikle bölgede yaşayan gençler için çok değerli olduğunu vurgulayan Adalıer, kendilerinin de tüm bölgelerde olduğu gibi Maraş’a özgü projeler geliştirdiklerini, son dört yıllık ara dönemde Maraş’ın gelişimi için gerekli adımların hiçbir şekilde atılmadığını belirtti.

"GENÇLİK MERKEZİ TEKRAR CANLANDIRILACAK"

Adalıer, bütçesi ve planları hazır olduğu halde asfalt ve altyapı çalışmalarına başlanmadığını, Maraş halkının bozuk yol ve kaldırımlarla yaşamak zorunda bırakıldığını söyleyerek kendilerinin bu adımları hemen atacağının sözünü verdi. Maraş’ta bulunan Gençlik Merkezi’nin de bölge açısından önemini vurgulayan Adalıer, Gençlik Merkezi’nin tekrar canlandırılacağını, bu merkezde kurs ve ders sonrası etütler için alanlar yaratılacağını, ek olarak da merkezin yanına bölge için gerekli çok amaçlı açık ve kapalı spor alanları yapılacağını söyledi. Mağusa’yı Maraş’tan Mutluyaka’ya kadar bir bütün olarak gördüklerini belirten Adalıer, toplu taşıma ile kentin her köşesinin bir araya getirileceğini söyledi.