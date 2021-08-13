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‘Adapass’ sistemine kayıt zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 önlemleri kapsamında ek tedbirler aldı.

13 Ağustos 2021 Cuma 09:06
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‘Adapass’ sistemine kayıt zorunluluğu getirildi

Adapass ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistemdir.
Üst Kurul tarafından belirlenen kriterler ilgili sisteme entegre edilecektir.

Belirlenen mekanlara/aktivitelere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kod Adapass sisteminden sorgulanacak.

Eğer kişinin belirlenen ve Adapass’a yüklenmiş kurala göre mekan/aktivitelere gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise giriş onayı verilecek.

İleriki tarihlerde mekan/sektör/aktivite/etkinliklere giriş yapan kişilere adapass sorgusu yapılacağı nedenle belirtilen sektörlerin 20 Ağustos 2021 tarihine kadar adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Adapasa kayıt yaptırması gereken Sektörler şöyle; Bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece klübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları, ibadethaneler

Belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak adapass.gov.ct.tr adresine kayıt yaptırabilecek.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
AdapassSağlık BakanlığıCovid19 önlemleri
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