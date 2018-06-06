Ülkeye önceki gün sabah saatlerinde Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isteyen Murat Değer, detektör köpeğin tepki vermesi sonucu üzerinde gerçekleştirilen aramada 6 gram Hintkeneviri ile yakalandı.

Yapılan ilk sorgulamada işlediği suçları itiraf eden zanlı Değer verdiği ifadede suçunu kabul etti.

Değer, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Adaya ayak basar basmaz yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, mahkemede verdiği ifadede zanlı Murat Değer’in önceki gün sabah saat 08.30 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapmak isterken yakalandığını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, zanlının giriş işlemlerini yaptığı esnada detektör köpeğin tepki vermesi sonucu görevli polis ekipleri tarafından üzerinin arandığını söyledi.

Duman, Değer’in üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonunun kemerinin altında gizlenmiş vaziyette 6 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini kaydetti.

Zanlının suçüstü tutuklandığını belirten Duman, yapılan sorgulamada suçunu itiraf ederek gönüllü ifade verdiğini soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.