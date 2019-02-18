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AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi

“Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı”na Katılan Ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’e Bilgi Verdi

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:12
AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi

Afetler ve engellilik alanında yol haritası çıkartmak amacıyla 12-13 Şubat tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenen “Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı”na katılan Gazimağusa Belediyesi ekibi, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e çalıştayla ilgili bilgi verdi.

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Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi katkılarıyla yapılan çalıştaya Gazimağusa Belediyesi adına katılan Mağusa

Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Emirali Evcimen, Akademisyen Doç. Dr. Sibel Dinçyürek, Gazeteci İsmet Ezel ve belediye personelleri Refik Hazır ve Özder Fidaner bugün Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Eskişehir’deki çalıştaya katılan ekibin sunacağı bilgilerin belediyenin yapacağı çalışmalara ışık tutacağını, belediye olarak hassasiyet gösterdiği bir konu olan özel gereksinimli bireyler için çalışma yapma hazırlığı yaptıklarını ifade etti.

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AFAD ÇalıştayıGazimağusa Belediye Başkanı ArterHaberGündemKıbrıs
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