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Afrika Davası’nda gelişme

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:57
Afrika Davası’nda gelişme

Kamalı Haber

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak karikatür’ davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, sanıklar Levent ve Tabak adına avukatlar Tacan Reynar ve Mine Atlı hazır bulundu. Dün gerçekleşen duruşmada Avukat Tacan Reynar söz konusu davanın tahkikatını yürüten ve mahkemede tanık pozisyonunda olan Müfettiş İsa Sevindiki sorguladı. Avukat Reynar, öncelikle Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yayınla ilgili şikayetçi olup olmadığını sordu. Sevindik, Erdoğan’ın şahsen şikayet yapmadığını ancak dilekçede Recep Tayyip Erdoğan ve TC halkının rahatsızlığının dile getirdiğini kaydetti. Reynar, hukuk sistemimize göre bu dilekçenin geçerli olup olmadığını sordu. Sevindik,  olmadığını söyledi. Reynar, dilekçenin gerçekten Derya Kanbay’ın elinden çıkıp çıkmadığını araştırmamasının tahkikat eksikliği olduğunu iddia etti. Sevindik, iddiayı kabul etmedi. Sevindik, konuyla ilgili 10 şikayet dilekçesi bulunduğunu söyledi. Reynar, savcılığın resim dediği yayının fotoşop olmadığını savundu. Sevindik, yayınla ilgili sanıklardan izahat istediğini ancak sanık Şener Levent’in ‘kolaj’ olduğunu söylediğini mahkemeye aktardı. Sevindik, tahkikat neticesinde fotoşopla hazırlanan resim olduğunu tespit ettiğini kaydetti. Yayının yapıldığı dönemde Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan’ı ziyaret ettiğini anımsattı. Reynar, Yunan Basının o günlerde Tayyip Erdoğan’ı eleştirel yayınlarını takip edip, etmediğini sordu.

Reynar, yayında ‘Yunan gözüyle’ yazdığını ve Yunan gözüyle Recep Tayyip Erdoğan’ın bu şekilde görüldüğünü ileri sürdü. Sevindik, o dönemde Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ileri sürdü. Avukat Tacan Reynar, Sevindik’e tahkikatta hata yaptığını savundu. Tacan Reynar, Sevindik’e Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde basın özgürlüğüyle ilgili kararlarını okuyup okumadığını sordu. Sevindik, KKTC’deki Yargıtay kararlarını okuduğunu söyledi. Reynar, “AİHM kararlarını okusaydın bu yayının suç olmadığını görürdün” dedi.

Reynar,   “Gerginliği yaratan Recep Tayyip Erdoğan’nın kışkırtıcı açıklamalarıdır.  Yargılanmaları talimatını veren Recep Akdağ’dır. Recep Tayyip Erdoğan ve Recep Akdağ tarafından, Afrika gazetesi hedef gösterildi. Doğrudan Afrika gazetesinin cezalandırılması veya kapatılması için süreç başlatıldı. Recep Akdağ ve Tayyip Erdoğan’ın Afrika gazetesini hedef göstermesiyle 22 Ocak olayları yaşandı. Aslında onlar bu yayından rahatsız oldular” dedi. İsa sevindik bu beyan üzerine, böyle bir projeden haberi olmadığını beyan etti.

Tacan Reynar, Şener Levent’in KKTC ile TC arasındaki ilişkileri gerginleştirmek niyeti olmadığını hatta siyasi görüşüne göre KKTC’nin umurunda olmadığını savundu.

Reynar, “Dünyaca tanınmış gazetecilere bu davaları getirerek zulüm ediyorsunuz. Erdoğan ve Recep Akdağ’ın Afrika gazetesini hedef göstermesiyle 22 Ocak olaylarında faşistler Kıbrıslı Türklerin sesi olan Afrika gazetesine saldırdı ve bu olaylar tarihimize kara bir leke olarak geçti. Öç alma niyetiyle bu davalar ikame edildi. Bu davalar öyle bir davadır ki, bu ülkede yıllardır yayın yapan basın özgürlüğünün sesini kısma, haddini bildirme amacı gütmektedir. Basın özgürlüğüne karşı taarruzun başlangıcıdır. Bu davalar KKTC basının sesini kısma, haddini bildirme amacı adına açılmış davalardır. Basına karşı taarruzun başlangıcıdır. Yapılan tahkikatın amacı Afrika Gazetesi’nin yayın yapılmasın son verilmesi midir? Davanın açılma sebebi doğrudan Büyükelçilik kanalıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifiyle Akrika gazetesinin cezalandırılmasıdır.” İddialarını ortaya koydu.

Savcı Atıcı ve tanık iddiaları reddetti.

Huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada Avukat raynar’ın sorgusu ve beyanlarının ardından dava kaldığı yerden devam etmek üzere 25 Ekim’e saat 11.00’e erteledi.

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