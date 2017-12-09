Afrika gazetesi protesto edildi

Lefkoşa'da, Afrika gazetesinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü sayfalarına taşıması protesto edildi.

AK Parti Temsilciği, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) üyeleri ve temsilcileri, karikatürü protesto etmek için gazete önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, dün, Afrika gazetesinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan görsele tepkilerini ortaya koymak için toplandıklarını söyledi.

Basın özgürlüğünün kişi ya da kurumlara hakaret etme özgürlüğü olmadığının altını çizen Demirci, "Afrika gazetesinin yapmış olduğu bu yayın ve sergilemiş olduğu bu tutum elbette ki tüm Kıbrıs Türkünü bağlamamaktadır. Ana vatanını ve Türkiye Cumhuriyeti halkını seven tüm Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin de bu duruma en sert şekilde tepki göstermesi gerektiğini belirtmek isteriz." dedi.

Demirci, söz konusu görselin tamamen bir akıl tutulması ürünü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kalkınan ve gelişen Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC için ortaya koyduğu siyasi irade her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında yer alması burada takdir ve vefa ile karşılanması gerekirken kendini bilmez bir gazetenin haddini aşarak 'Yunan Gözüyle' tanımlamasıyla yayımladığı görsel, aslında kimlere ve neye hizmet ettiğinin de ispatıdır. Tüm bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ana vatanımızın Kıbrıs Türk halkının refah düzeyini artırmak için ortaya koyduğu iradeden dolayı sonsuz teşekkürü bir borç biliriz."

Gruptakiler konuşmaların ardından gazete önüne siyah çelenk bıraktı.

2 DERNEKTEN AFRİKA GAZETESİNE ELEŞTİRİ

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği ile Karadeniz Kültür Derneği, Afrika gazetesini, yer verdiği bir karikatürde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle eleştirdi.

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği’nden yapılan açıklamada, basın özgürlüğü adı altında Türkiye halkı ve seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret etme hakkına sahip olunamayacağı belirtilerek, Polis Genel Müdürlüğü göreve davet edildi.

Açıklamada, “KKTC halkı Türkiye halkı ile et ve tırnak gibidir. Şiddetle ve nefret ile Afrika gazetesini kınıyor ve ahlak kurallarına uymaya davet ediyoruz” denildi.

Karadeniz Kültür Derneği’nden yapılan açıklamada ise, karikatürün basın özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü ile açıklanamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, seçim döneminde provokatörlük yapıldığı iddia edilerek, Başsavcılık göreve davet edildi.