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Afrika gazetesi protesto edildi

Lefkoşa'da, Afrika gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü sayfalarına taşıması protesto edildi...

09 Aralık 2017 Cumartesi 17:45
Afrika gazetesi protesto edildi
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Lefkoşa'da, Afrika gazetesinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü sayfalarına taşıması protesto edildi.

AK Parti Temsilciği, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) üyeleri ve temsilcileri, karikatürü protesto etmek için gazete önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, dün, Afrika gazetesinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan görsele tepkilerini ortaya koymak için toplandıklarını söyledi.

Basın özgürlüğünün kişi ya da kurumlara hakaret etme özgürlüğü olmadığının altını çizen Demirci, "Afrika gazetesinin yapmış olduğu bu yayın ve sergilemiş olduğu bu tutum elbette ki tüm Kıbrıs Türkünü bağlamamaktadır. Ana vatanını ve Türkiye Cumhuriyeti halkını seven tüm Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin de bu duruma en sert şekilde tepki göstermesi gerektiğini belirtmek isteriz." dedi.

Demirci, söz konusu görselin tamamen bir akıl tutulması ürünü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kalkınan ve gelişen Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC için ortaya koyduğu siyasi irade her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında yer alması burada takdir ve vefa ile karşılanması gerekirken kendini bilmez bir gazetenin haddini aşarak 'Yunan Gözüyle' tanımlamasıyla yayımladığı görsel, aslında kimlere ve neye hizmet ettiğinin de ispatıdır. Tüm bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ana vatanımızın Kıbrıs Türk halkının refah düzeyini artırmak için ortaya koyduğu iradeden dolayı sonsuz teşekkürü bir borç biliriz."

Gruptakiler konuşmaların ardından gazete önüne siyah çelenk bıraktı.

2 DERNEKTEN AFRİKA GAZETESİNE ELEŞTİRİ

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma  Derneği ile  Karadeniz Kültür Derneği, Afrika gazetesini,  yer verdiği bir karikatürde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle eleştirdi.

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği’nden yapılan açıklamada, basın özgürlüğü  adı altında  Türkiye halkı ve seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret etme hakkına sahip olunamayacağı belirtilerek,   Polis Genel Müdürlüğü göreve davet edildi.

Açıklamada, “KKTC halkı   Türkiye halkı ile et ve tırnak gibidir. Şiddetle ve nefret ile Afrika gazetesini kınıyor ve ahlak kurallarına uymaya davet ediyoruz” denildi.

Karadeniz Kültür Derneği’nden yapılan açıklamada ise, karikatürün  basın özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü ile açıklanamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, seçim döneminde provokatörlük yapıldığı iddia edilerek,  Başsavcılık  göreve davet edildi.

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Vay şerefsiz 2017-12-09 17:59:18

Bunu yapan yunanın piç tohumu babasını resmetmiş orosbu analı götveren

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Hassan 2017-12-09 18:56:22

Serinlesin birazcık , organik .

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Hudini 2017-12-09 18:59:34

Asrın hırsızına sahip çıkan da hırsızdır.

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