Afrika Gazetesi toplatılıyor

TAK muhabirinin YSK Genel Sekreterliği’nden aldığı bilgiye göre, YSK, UBP’nin yaptığı şikayet üzerine gazetenin toplatılmasına karar verdi ve polise toplama talimatı iletildi.

Toplatılma kararının gazetenin 5’inci sayfasında Mahmut Anayasa imzasıyla yayımlanan “Amiral Gemisi ve Kraliyet Donanması” başlıklı yazının, CTP Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli lehine propaganda içerdiği gerekçesiyle alındı.