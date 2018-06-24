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Afrika Gazetesi toplatılıyor

Afrika gazetesinin bugünkü sayısı, seçim yasaklarına aykırı yayın içerdiği gerekçesiyle toplatılıyor.

24 Haziran 2018 Pazar 14:24
Afrika Gazetesi toplatılıyor

TAK muhabirinin YSK Genel Sekreterliği’nden aldığı bilgiye göre, YSK, UBP’nin yaptığı şikayet üzerine gazetenin toplatılmasına karar verdi ve polise toplama talimatı iletildi.

Toplatılma kararının gazetenin 5’inci sayfasında Mahmut Anayasa imzasıyla yayımlanan “Amiral Gemisi ve Kraliyet Donanması” başlıklı yazının, CTP Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli lehine propaganda içerdiği gerekçesiyle alındı.

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Vatandaş 2018-06-24 15:17:28

Eğer gerekli görürse HUKUK! Bu ülkenin insanları başka türlüsünü asla kabul etmez. Ne zaman öğreneceksiniz be gavvole...

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bravo afrika 2018-06-24 15:54:42

kibris'in en saglam en yurekli gazetesi..helal olsun afrika'ya..
girne rumuzu ile yazan dangalak..sikayetin varsa savcilik orda, buyur..kimseyi provoke etme..

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Girne 2018-06-24 14:58:11

Bu soytarılara kim dur diyecek

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Sabri 2018-06-24 16:47:16 @Girne

Senin götünün dribbası dur deyecek.Yoksa haberin yokmu a dangalak?

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vatandaş 2018-06-24 16:51:04

Bir iki tane daha böyle sicazersiz gazete daha olsaydıbu memlekette çok şeyler değişirdi ams çoğu gazete hep hamma hummacı...

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