Afrika Gazetesi toplatılıyor

TAK muhabirinin YSK Genel Sekreterliği’nden aldığı bilgiye göre, YSK, UBP’nin yaptığı şikayet üzerine gazetenin toplatılmasına karar verdi ve polise toplama talimatı iletildi.
Toplatılma kararının gazetenin 5’inci sayfasında Mahmut Anayasa imzasıyla yayımlanan “Amiral Gemisi ve Kraliyet Donanması” başlıklı yazının, CTP Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli lehine propaganda içerdiği gerekçesiyle alındı.
Eğer gerekli görürse HUKUK! Bu ülkenin insanları başka türlüsünü asla kabul etmez. Ne zaman öğreneceksiniz be gavvole...
kibris'in en saglam en yurekli gazetesi..helal olsun afrika'ya..
girne rumuzu ile yazan dangalak..sikayetin varsa savcilik orda, buyur..kimseyi provoke etme..
Bu soytarılara kim dur diyecek
Senin götünün dribbası dur deyecek.Yoksa haberin yokmu a dangalak?Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Bir iki tane daha böyle sicazersiz gazete daha olsaydıbu memlekette çok şeyler değişirdi ams çoğu gazete hep hamma hummacı...