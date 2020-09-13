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Ağaç altına sakladılar

Lefkoşa’da meydana gelen 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde meselesinde bağlantısı olduğu düşünülen zanlı S.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Eylül 2020 Pazar 15:40
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Ağaç altına sakladılar

Lefkoşa’da meydana gelen 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde meselesinde bağlantısı olduğu düşünülen zanlı S.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi.

Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin söz konusu çantanın bulunduğu konuma yakın bir pusu görevi yaptığını ve önceki gün mahkemeye çıkarılan zanlı Sheriff Mukhtar Kadı’nın 11 Eylül 2020 tarihinde saat 22.45’de söz konusu çantayı almak için bir araç tarafından bırakıldığını ve çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis çanta içerisinde yapılan aramada içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Sevinç mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı S.D’nin tespit edilerek tutuklandığını ancak söz konusu soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini ve aranan başka şahıslar da olduğunu belirterek ilk etapta zanlı S.D'nin tutukluluk sürelerini birleştirilmesi maksadı ile 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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