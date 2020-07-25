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Ağırdağ'da traktör kazası

Ağırdağ'da bir traktörün devrildiği ve 70 yaşındaki Ali İzmirli'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:21
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Ağırdağ'da traktör kazası

Göçeri köyünde bugün 19.00 sıralarında meydana gelen traktör kazasında bu köyde sakin 70 yaşındaki Ali İzmirli hayatını kaybetti.

Polis açıklamasına  göre Göçeri'de sakin Ali İzmirli (E-70), kullanımındaki traktör ile köy içerisinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağından çıkıp önce taşa ardından elektrik direğine çarpıp devrildi.

KKTC'de 1 Ocak'tan bu yana trafikteki 13'üncü kayıp olan Ali İzmirli olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 25.07.2020 21:34
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