Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93587
ALTIN
187.827
DOLAR
4.5045
STERLİN
6.0518
EURO
5.3207
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

Ahmet Sennaroğlu'na tazminat davası açıldı

TIP-İŞ Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, kamu hekimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımlar sergileyen tüm kesimlerle ilgili gerekli cezai işlemlerin yapılması için yasal yollara başvuracaklarını belirtmişti. Kaynak: Ahmet Sennaroğlu'na tazminat davası açıldı

11 Haziran 2018 Pazartesi 11:34
Ahmet Sennaroğlu'na tazminat davası açıldı

Mavi Ajans'ın haberine göre, 3 Mayıs 2018 tarihinde Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran bir hastaya gerekli acil tetkik ve tedavisi yapılıp hasta gözetim altına alındıktan sonra kendi isteğiyle hastaneden ayrılmasına rağmen Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu gereken tedavinin yapılmadığını ileri sürerek sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirmiş ve gerek hastane gerekse orada çalışan sağlık personeline yönelik asılsız ithamlarda bulunmuştu.

Mağusa Devlet Hastanesi’de görevli Dr. Cihan Tüccar, Ahmet Sennaroğlu’na tazminat davası açtı.

banner39
Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Avukat Jale Dizdarlı tarafından yapılan açıklamada “Söz konusu belediye başkanıhakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘zem ve kadih’ (hakaret ve sövme) davası açılmıştır.” dedi.

TIP-İŞ Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, kamu hekimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımlar sergileyen tüm kesimlerle ilgili gerekli cezai işlemlerin yapılması için yasal yollara başvuracaklarını belirtmişti.

TIP-İŞ “Ülkemizde devlet eliyle yürütülen, hekimliği itibarsızlaştırma, hekim emeğini değersizleştirme, sağlık sistemindeki sorunların günahını hekimlerin ve kamu sağlık çalışanlarının boynuna asma ve hekimleri hedef gösterme politikaları sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin en önemli nedenidir. Az ve ucuz iş gücü ile çok hizmet hedeflemenin sonucu olarak hasta memnuniyetsizliği ve şiddet karşımıza çıkmaktadır. Kıbrıs sorunu kadar eski olan sağlık sistemindeki yasal düzenleme ve alt yapı eksiklikleriyle birlikte az hekimle çok iş yaklaşımı bizleri iyi hekimlik ortamından uzaklaştırmaktadır. 

Belediye seçimlerinin de yaklaşmasıyla birlikte yine göz önünde bulunmaya çalışan bazı çevreler, 4 yıldır tanısı olup tedavi alan, daha sonra atak geçirip Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gözetim altında tutulurken kendi isteğiyle hastaneden ayrılan hasta bir vatandaşımız üzerinden bile prim yapmaya çalışmaktadır. Bu durum ülkemizde siyasetin geldiği nokta açısından kaygı vericidir.” açıklamasında bulunmuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigortadan para almak için iş yerini kundaklatmış!
Sigortadan para almak için iş yerini kundaklatmış!
"Siyasilerin izah edilemeyen serveti, yolsuzluk belirtisidir”
"Siyasilerin izah edilemeyen serveti, yolsuzluk belirtisidir”
Küçük: "Şimdiden bir şey söylemek gerçekçi olmaz"
Küçük: "Şimdiden bir şey söylemek gerçekçi olmaz"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim