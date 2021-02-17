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Aileler yasakları umursamıyor

Mağusa'da polis ve belediye ekiplerinin corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını denetlemeleri devam ederken ailelerin yasaklara uymadığı ve çocuklarını dışarıya bıraktıkları gözlemlendi

17 Şubat 2021 Çarşamba 22:29
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Aileler yasakları umursamıyor

Ülkede etkisini artıran covid-19 kapsamında tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Alınan tedbirler kapsamında parklar da yasaklanmıştı.Uygulanan tedbirler kapsamında yasaklara uymayanlarda görüntülendi. Gazimağusa Baykal Parkı belediye tarafından şerit çekilerek kullanıma kapatılmıştı.Fakat çocuklar şeritleri parçalamış ve park alanında oldukları gözlemlendi. Polis ve belediye zabıta ekipleri gelip uyarı yapıyor, herkes evine gidiyor. Polis ve zabıta ekibi park alanından tekrar ayrılınca çocuklar tekrar parka akın ediyor. Kuralları hiçe sayıyorlar.Çocukların aileleri de pandeminin ciddiyetinin farkında değiller.

(MHA)

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