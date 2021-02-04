AKANSOY: “BU SÜREÇTE KOORDİNASYON ÇOK ÖNEMLİDİR”

ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamaların tek merkezden yapılması gerektiğini söyleyen Akansoy, “Sosyal medyada ciddi bir kaos ve dedikodu vardır. Vatandaş olarak kimi dinleyelim, kimin sözüne itibar edelim? Bu konuda ciddi bir tereddüt yaşıyoruz. Hekim arkadaşlar da açıklamalarını ve görüşlerini de doğru yerlere yapmalı. Çünkü hekim arkadaşlarımız da tedirginliklerini yazıyor ama bu kamuoyunda tedirginliğe ve kaosa neden oluyor. Gereksiz infiale neden oluyor. Bu toplumun fiziksel sağlığı açısından, psikolojik sağlığı açısından da çok önemlidir. Buna da çok dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu süreçte koordinasyon çok önemlidir” dedi.

Aşılanma konusunda da açıklamalarda bulunan Akansoy, “Aşı konusunda ciddi bir plansızlık olduğunu düşünüyorum. Bu ülkede sağlık altyapısının yetersiz olduğunu ortaya koymuştuk. Burada referans alınması gereken Dünya Sağlık Örgütü’ydü. Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya devletlerine neler söylediklerine dikkat etmeliydik” dedi.