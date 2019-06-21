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Akar:Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyiz

21 Haziran 2019 Cuma 13:33
Akar:Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyiz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir törende yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değindi…

Terörle mücadele artan bir tempoda devam ederken Ege, Doğu Akdeniz ile Kıbrıs ve çevresinde faaliyetlerin de kararlılıkla sürdüğünü belirten Akar, şunları söyledi:

“Ülkemizin ve milletimizin, KKTC’deki kardeşlerimizin hak ve hukukunu uluslararası hukuk çerçevesinde temin için gece-gündüz demeden gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda kararlıyız. Biz uluslararası hukuka, ikili anlaşmalara saygılıyız. Barışın, istikrarın, her tarafta iyi komşuluk ilişkilerinin hakim olmasını istiyoruz. Diğer taraftan da hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi her fırsatta söylüyoruz. Biz sorunlarımızın iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız, buna gayret gösteriyoruz. Bunun iyi anlaşılmasını istiyoruz. Eğer bu anlaşılmazsa bazı oldubittilerle ülkemizin, milletimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse, bir şekilde bunların tahribi için gayret gösterilirse buna müsaade etmeyeceğimizi, bu oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin içinde olmadığı hiçbir kararın, çözümün yaşama şansı olmadığını da her zaman söyledik, söyleyeme devam ediyoruz.”
(BRT/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar
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