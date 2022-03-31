Akaryakıt fiyatlarında indirim

Buna göre, 95 ve 98 oktan benzinin fiyatı 0.59 kuruş, Euro Diesel’in fiyatı 1 lira 9 kuruş ve gazyağının fiyatı 1 lira 13 kuruş ucuzladı.

2021 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlenen fiyatlar dün gece yarısından itibaren geçerli olurken, 95 oktan benzin 17.98 TL/lt, 98 oktan benzin 18.23 TL/lt, Euro Diesel 19.79 TL/lt ve gazyağı 18.99 TL/lt’den satışa sunuluyor.

Akaryakıt, 22 Mart tarihinden beridir, 95 oktan benzin 18.57 TL/lt, 98 oktan benzin 18.82 TL/lt, Euro Diesel 20.88 TL/lt ve g