Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Akıncı: Bir de benden dinleyin

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:37
Akıncı: Bir de benden dinleyin

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rum tarafına sunulan doğal gaz önerisini Kudret Özersay ile birlikte hazırladık açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı'dan açıklama geldi.

Akıncı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Doğal gaz konusundaki önerinin nasıl hazırlandığı madem ki gündem yapıldı, nasıl sunulduğunu da ben anlatayım:

Ortak Komite önerisi yeni değildir. Doğal gaz konusunda bilindiği gibi 2011 yılında yapılan bir öneri vardı. Biz de 2015’ten itibaren yeri geldikçe bunu gündeme getirdik. Daha sonra hükümet tarafından bazı teknik çalışmalar yapıldığı ifade edilerek bunlar onayıma sunuldu. Bana sunulan, ağırlıklı olarak yetkinin şirketlere devredilerek şirketler üzerinden ilerlenmesi tercihi yönündeydi. Cumhurbaşkanı olarak, iradenin şirketlere devredilmesini uygun görmedim. Takdirime sunulan çalışmalarda önerilen, ortak komitenin AB veya BM gözetiminde olmasıydı. AB gözetiminde bunun olamayacağını, komitenin BM gözetiminde olması gerektiğini vurgulayarak önerinin o şekilde düzenlenmesini sağladım. Cumhurbaşkanlığındaki teknik ekibin yaptığı çalışmalar sonunda öneri son şeklini aldı. Dolayısıyla teknik çalışmaların farklı düzeylerde yapılması süregelen bir husustur, ancak öneriye son şeklini verme ve sunma iradesi Cumhurbaşkanlığına aittir.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8. Kalavaç Kültür Festivali,15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek
8. Kalavaç Kültür Festivali,15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek
Bakan Üstel, Kıbrıslı Türk Pilot Yücebaş’ı kabul etti
Bakan Üstel, Kıbrıslı Türk Pilot Yücebaş’ı kabul etti
Çatalköy’de elektrik kesintisi
Çatalköy’de elektrik kesintisi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim