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Akıncı bugün KKTC’ye dönüyor

02 Ekim 2019 Çarşamba 08:43
Akıncı bugün KKTC’ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York ziyaretini tamamlayarak bugün ülkeye dönüyor.Akıncı ve beraberindeki heyetin Ercan Havaalanı’na 15.20’de varması öngörülüyor.

Önceki gün BM Genel Sekreteri AntonioGuterres ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, BM Genel Merkezi’nde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısına da katıldı. Akıncı, Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Yunanistan eski başbakanı ve eski PASOK Lideri YorgoPapandreu’nun davetiyle katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada üye devlet ve hükümet bakanlarına hitap etti.

Akıncı New York’taki temasları çerçevesinde, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı FredericaMogherini ile de görüşmüştü.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıKKTC
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