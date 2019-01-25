Akıncı, Çavuşoğlu ve 6 siyasi partinin başkanıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı saat 14.30 sıralarında başladı. Toplantıya TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Sözcü Barış Burcu ile Çavuşoğlu'nun heyeti de katılıyor.

Resmi ziyaret için dün gece KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temaslarını sürdürüyor.

Toplantıya kaolisyonu oluşturan dört partinin başkanları Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş yanında ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katılıyor.

Planlanandan yarım saat gecikmeli başlayan toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Akıncı ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ortak basın açıklaması yapacak.

Çavuşoğlu’nun KKTC temasları sırasında iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ve Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetleri ele alınacağı açıklanmıştı.