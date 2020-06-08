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Akıncı'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 14:27
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Akıncı'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, merhumenin oğlu Mehmet Küçük’ü telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün değerli eşi Süheyla Küçük’ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet dilerken, sevgili oğlu Mehmet Küçük’ün acısını paylaşır, tüm sevenlerine ve toplumumuza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Süheyla KüçükMustafa Akıncı
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