Akıncı, gazetecilerle yeni yıl resepsiyonunda buluştu

Gecede konuşan Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün tüm bölgenin ihtiyacı haline geldiğini söyledi ve “Doğu Akdeniz’deki sıkıntıları aşabilmenin formülü Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, yeni yıl nedeniyle basın resepsiyonu verdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Akıncı gazetecilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı gecede yaptığı konuşmada ise basın mensupları ve ailelerinin yeni yılını kutlarken, 2020’nin sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Akıncı, “bu dileklere çok ihtiyacımız var. Toplumumuz, bu adada yaşayan herkes ve dünya insanlığı için tekrarlamak isterim. Dünyamız ne yazık ki çeşitli yönlerden büyük sıkıntılar içindedir. Çatışmalarla ypoğrulan dünyanın çok çeşitli bölgeleri vardır. Kan ve gözyaşı günlük olaylar haline gelmişti. Bölgemiz keza aynı sorunlarla başbaşadır. Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikleri görüyoruz yaşıyoruz. Halbuki gerek adamızda gerek bölgemizde akıl yolunda barış yolunda ilerlemek mümkündür. Bu yaşanmakta olanlar kader değildir. Adada da, bölgede de barış yolları bulunabilir. Tüm tarafların kaybetmesi yerine tüm tarafların kazanabileceği formuller bulmak mümkün” dedi.

Bunun için elde varolan imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akıncı, adada son 15 yılda çözüme ramak kala durumlar yaşandığına işaret etti ve gerek Annan Planı döneminde gerekse Crans Montana’da Kıbrıs Türk tarafından kaynaklanmayan nedenlerle sonuca ulaşılamadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, son olarak Berlin’de önemli bir noktaya ulaşıldığını kaydederek, “ham hayaller satmak, pembe tablolar çizmek istemem ama kapkaranlık bir manzara içinde de olmadığımızın bilinmesini isterim. BM genel Sekreteri bu kez daha bir istekle sürece katkı koymaya kararlı görünüyor. Görüşme sonrası yayımlanmış olan açıklamadan memnuniyet duydum. Eğer bu yönde kararlı davranılırsa, tüm taraflar siyasi irade gösterirse özellikle Doğu Akdenizde yaşanmakta olan bu süreci tersine çevirmek elbette mümkündür” dedi.

Artık Kıbrıs’ta çözümün sadece Kıbrıslıların ihtiyacı olmaktan çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün tüm bölgenin ihtiyacı haline geldiğini söyledi.

Akıncı, “çünkü Doğu Akdeniz’deki sıkıntıları aşabilmenin formülü Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşmaktır. Krizlerden daha kötü bir gelecek de gelebilir ama krizlerden fırsatlar da yaratarak çözümler de üretilebilir. 2020 yılı dilerim sorunlara barışçı çözümler bulunabilmesi anlamında krizlerden fırsatlar yaratabileceğimiz bir yıl olsun” dedi.

BRT