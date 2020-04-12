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Akıncı: “Kendi aklım ile klorokin talep etmedim”

Güney Kıbrıs’ta üretimi yapılan bir ilaçtan 2 bin adetin KKTC’ye gönderileceğini açıklaması üzerine eleştiriler olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kendi aklım ile klorokin talep etmedim” dedi.

12 Nisan 2020 Pazar 11:02
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Akıncı: “Kendi aklım ile klorokin talep etmedim”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta üretimi yapılan bir ilaçtan 2 bin adetin KKTC’ye gönderileceğini açıklaması üzerine yapılan bazı yorumlara ne diyeceğimi bilemediğini aktararak, “Böylesi bir zamanda bile bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirebilmeleri inanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akıncı,

Kendisine yapılan haksız saldırıları bir yana bıraksa bile; uzman hekimlere, sağlıkçılara da yapılan büyük bir haksızlık ve büyük bir ayıp olduğunu vurguladı.

“Çünkü bu ihtiyacı saptayan ve talep eden onlar; yani iki toplumlu sağlık komitesinin Kıbrıslı Türk üyeleri. Komitenin eş başkanı da bir doktor ve Sağlık Bakanlığı yetkilisi” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kendi aklı klorokin talep etmediğinin altını çizdi.

“HASTALARIMIZ, GEÇİŞLER KAPALI OLDUĞU İÇİN CİDDİ SORUNLAR YAŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, paylaşımının devamında şunları kaydetti: “Eğer mesele “Rum tarafından sağlık alanında bile olsa hiçbir şey istemeyiz” ise , o zaman bu kişiler bazı konulardan habersiz demektir; çünkü normal zamanda bile Güney Kıbrıs’tan sağlık alanının bazı dallarında hizmet alındığı bilinmektedir.

Ve özellikle bu gibi hizmetlerden yararlanan hastalarımızın, geçişler kapalı olduğu için ciddi sorunlar yaşamakta oldukları da bir gerçektir.

Korona virüs salgını tüm insanlığı tehdit eden ortak düşmandır. Buna karşı tüm insanlık hep beraber mücadele etmek zorundadır.

Bu mücadelede sadece Türk-Rum; Hristiyan-Müslüman değil hiç bir ayrıma yer olmamalıdır. Adamızda hem toplumların kendi içinde hem de toplumlar arasında işbirliği ve dayanışma kaçınılmazdır.

Bunun ötesinde uluslararası dayanışma ve kollektif tavır son derece önemlidir. Olay insanlığın varlık mücadelesidir”

Son Güncelleme: 12.04.2020 11:06
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsGüney KıbrısMustafa Akıncı
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İlayda 2020-04-12 13:31:41

İnanın Sn.Cumhurbaşkanı bu ilaçlar için İKİ TOPLUMLU SAĞLIK KOMİTESİ değil de Türkiye dahil başka bir ülkeden temin yoluna gitseydi bu tiplemeler gene ayni tepkiyi koyacaktı..Çünkü AKINCI ne yapsa bunlara göre kötüdür..Bunların okudukları hep lo lo lo yada yaptıkları hep şov ve lafazanlık başka da bişey değil..Sırf birilerine yalakalık yapacaklar diye her kılığa girerler lanet olsun yüzlerine gözlerine...İnsan değil,insankılığında insan müsveddesidir bunlar...

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ser 2020-04-12 11:19:17

sisiz sonuna kadar destekliyorum ben partilerden yahut siyasetten anlamam işim de olmaz lakin zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. hayat kısa insanlar hep unutur ölüm de var bakalım öldükten sora bizi ne bekler

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ADALI 2020-04-12 14:26:15 @ser

Devletimiz bu salgın ile ilgili ne ihtiyacımız varsa hepsini Türkiye den getirtti dahada gelecek akıncının amacı başka.Bunu hükümetimiz çok iyi biliyor...

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Hüseyin Becer 2020-04-12 11:27:55

Sağlık Bakanı top sizde. Açıklayınız bakalım. Talep ettiniz mi? Etmediniz mi? Halkımızın bunu bilmesi lazım.

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halk 2020-04-12 13:51:48 @Hüseyin Becer

ben halktan biriyim ve beni ilgilendiren tek konu ilacin gelmesi. nerden geldigi degil.

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Fenasi 2020-04-12 13:37:19

Bu adamın korona falan umurunda deil . Her gün 1000 kişi de ölse güneyde ister açsın kapıları

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dervis 2020-04-12 13:49:46 @Fenasi

umarim en tez zamanda sana ve huseyin becer'e korona virusu bulasir ve bu ilaca mahkum olursunuz. o zaman mankafaligin ve milliyetciligin bir anlam ifade etmeyecegini ve herseyin insanlar icin oldugunu belki anlarsiniz.

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colibali 2020-04-12 14:30:39

Rumdan dost,akıncıdan cumhurbaşkanı olmaz.Nokta...

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Emre 2020-04-12 15:22:47

Gel anneni cumhurbaşkanı yapalım,Geleni gideni çok olur,sen de para kazan..Olmazmı..

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colibali 2020-04-12 15:41:18 @Emre

Emreye cevap.
Senin karın o işlerden çok para kazandı, tecrübeli olduğun belli deneyimini çevrene anlatta onlarda faydalansın!!!...

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Doğru Söz 2020-04-12 15:26:15

Aldırma Sn. Akıncı. İrsen Küçük de onlar gibi konuşurdu ama ömrününson zamanlarını Rum tarafındaki bir hastahanede şifa arayarak geçirdi. Bunlar cehalete oynayan vatan millet sakarya edebiyatı yapan ama her fırsatta o vatana ..... insanlar . Konuşmaya değmezler.

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