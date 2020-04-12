Akıncı: “Kendi aklım ile klorokin talep etmedim”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta üretimi yapılan bir ilaçtan 2 bin adetin KKTC’ye gönderileceğini açıklaması üzerine yapılan bazı yorumlara ne diyeceğimi bilemediğini aktararak, “Böylesi bir zamanda bile bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirebilmeleri inanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akıncı,

Kendisine yapılan haksız saldırıları bir yana bıraksa bile; uzman hekimlere, sağlıkçılara da yapılan büyük bir haksızlık ve büyük bir ayıp olduğunu vurguladı.

“Çünkü bu ihtiyacı saptayan ve talep eden onlar; yani iki toplumlu sağlık komitesinin Kıbrıslı Türk üyeleri. Komitenin eş başkanı da bir doktor ve Sağlık Bakanlığı yetkilisi” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kendi aklı klorokin talep etmediğinin altını çizdi.

“HASTALARIMIZ, GEÇİŞLER KAPALI OLDUĞU İÇİN CİDDİ SORUNLAR YAŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, paylaşımının devamında şunları kaydetti: “Eğer mesele “Rum tarafından sağlık alanında bile olsa hiçbir şey istemeyiz” ise , o zaman bu kişiler bazı konulardan habersiz demektir; çünkü normal zamanda bile Güney Kıbrıs’tan sağlık alanının bazı dallarında hizmet alındığı bilinmektedir.

Ve özellikle bu gibi hizmetlerden yararlanan hastalarımızın, geçişler kapalı olduğu için ciddi sorunlar yaşamakta oldukları da bir gerçektir.

Korona virüs salgını tüm insanlığı tehdit eden ortak düşmandır. Buna karşı tüm insanlık hep beraber mücadele etmek zorundadır.

Bu mücadelede sadece Türk-Rum; Hristiyan-Müslüman değil hiç bir ayrıma yer olmamalıdır. Adamızda hem toplumların kendi içinde hem de toplumlar arasında işbirliği ve dayanışma kaçınılmazdır.

Bunun ötesinde uluslararası dayanışma ve kollektif tavır son derece önemlidir. Olay insanlığın varlık mücadelesidir”