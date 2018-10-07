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Akıncı “Kıbrıs’ta her iki toplumun da barış ve huzur içinde var olması için çaba harcamaya devam edeceğiz”

07 Ekim 2018 Pazar 16:08
Akıncı “Kıbrıs’ta her iki toplumun da barış ve huzur içinde var olması için çaba harcamaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta her iki toplumun barış ve huzur içinde var olması için üç yıldır çaba içinde olduğunu ifade ederek, “Bundan sonra da elbette haklarımızdan eşitliğimizden, özgürlüğümüzden, güvenliğimizden taviz vermeden bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Akıncı, Akıncılar’ın yol sorunuyla ilgili sıkıntılarının aşılması için Cumhurbaşkanlığı ve hükümet olarak uğraş verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 12. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı’na katılarak, açılışta bir konuşma yaptı.

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros’un köye giriş yolunda yaşanan sıkıntıları dile getirmesine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, Akıncılar’ın yol olarak iki derdi olduğunu, Belediye Başkanı’nın, yılların derdi olan Güney’e giden yoldan bahsetmediğini, Kuzey’e giden yoldaki sıkıntılardan bahsettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet olarak her iki yol için de uğraştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ancak bazı engeller vardır ki, Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durum nedeniyle, oralarda gecikmeler oluyor, sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Biz elbette Kıbrıs’ta, sadece Luricina’da değil, Kıbrıs’ın bütün 180 kilometre boyunca hiç bir engel kalmasın, bütün kapılar açılsın, her iki toplum, barış, huzur içinde bu adada var olabilsin, bunun koşullarını yaratmayı istiyoruz. Bunun için de üç yıldır çaba içinde olduk. Bundan sonra da elbette haklarımızdan eşitliğimizden, özgürlüğümüzden güvenliğimizden taviz vermeden bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Ama, bir yandan bu uğraşlar sürerken, öte yandan da günlük işlerimizi ihmal etmememiz lazım.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Akıncılar’ın yol ile ilgili sıkıntılarının ivedilikle aşılacağına inandığını ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü katkıyı, takipçiliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, standları ziyaret ederek, alışveriş yaptı.
 

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AkıncıKıbrısHaber
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