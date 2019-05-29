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Akıncı: KKTC’nin her köşesini, korumak durumundayız

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında Gaziveren sahilinde çevre temizliği yapıldı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:58
Akıncı: KKTC’nin her köşesini, korumak durumundayız
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Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramak amacıyla yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında Gaziveren sahilinde çevre temizliği yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefke Belediyesi, Lefke Kaymakamlığı, Gaziveren Muhtarlığı, Gaziveren Anaokulu, Gaziveren’de bulunan Aphrodite Sitesi sakinlerinin iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe,Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte katılarak çevre gönüllüleri ile birlikte Gaziveren Sahili’ni temizledi.

“YURDUNA SAHİP ÇIKMAK, YURDUNU SEVMEK, ONU TEMİZ TUTMAKLA BAŞLAR, ORADAN GEÇER”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ‘Yurduna sahip çıkmak, yurdunu sevmek, onu temiz tutmakla başlar, oradan geçer” diyerek, çevreyi temiz tutmayan bireylerin yurt sevgisi olamayacağını kaydetti ve çevre duyarlılığının önemine işaret etti.

Yurttaşın kendi evine gösterdiği özeni kamusal alanda da göstermesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “KKTC’nin her köşesini, aynı evimize gösterdiğimiz özen gibi gözetmek ve korumak durumundayız… Bu gibi etkinliklerde vermemiz gereken en önemli mesaj budur’ diye konuştu.

“GELECEK NESİLLERE TEMİZ VE GÜZEL BİR ÇEVRE BIRAKMAK, ÖNEMLİ BİR SORUMLULUKTUR”

Çevre temizliği etkinliklerinin sayısı ve boyutunun giderek arttığını, özel kuruluşlarla birlikte belediye, kaymakamlık gibi kamu kuruluşları ve sivil toplumun çevre konusundaki duyarlılıklarını artırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, küçük çocuklardan başlayarak her yaş kuşağından insanın bu farkındalığın bilincine varmasının ve bunun gereklerini yerine getirmesinin öneminin altını çizdi.

Gaziveren’deki sahil temizliği etkinliğine katılmasının, çevre konusunda farkındalığın artmasına katkı koyma niyeti taşıdığını söyleyen Cumhurbaşkanı, çevre konusunda düzenlenen etkinliklerin semeresini vereceğini ümit ettiğini belirterek, gelecek nesillere temiz ve güzel bir çevre bırakmanın önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Çevre konusunda kat edilmesi gereken mesafeler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

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