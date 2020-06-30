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Akıncı'nın görev süresiyle ilgili açılan dava reddedildi

YDP'nin Cumhurbaşkanı Akıncı'nın görev süresiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı dava reddedildi.

30 Haziran 2020 Salı 11:03
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Akıncı'nın görev süresiyle ilgili açılan dava reddedildi

Yeniden Doğuş Partisi’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresiyle ilgili açtığı dava Anayasa Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

YDP ERTELENEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NEDENİYLE KONUYU MAHKEMEYE TAŞIMIŞTI

Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan’da yapılacağını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi Koronavirüs nedeniyle Meclis kararıyla 11 Ekim’e ertelenmiş, eğer olacaksa ikinci turun 18 Ekim’de yapılmasına, Cumhurbaşkanı yeniden seçilinceye kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevine devam etmesine karar verilmişti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimin ertelenmesine yönelik oy birliği aldığı kadar 19 Mart’ta Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin onayına sunulmuş, 41 evet, 2 ret oyuyla karar oy çokluğu ile kabul edilmişti. Ret oyları Yeniden Doğuş Partisi’nden gelmişti.

Karara Genel Kurul’da karşı çıkan YDP, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, 27 Nisan’da mukayyitlikte dava dosyalamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan YDP Başkanı Erhan Arıklı, Akıncı’nın görev süresinin 26 Nisan’da dolduğunu belirterek, “YDP, seçimlerin ertelenmesine karşı değildir. YDP Sayın Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin uzatılmasına karşıdır. Çünkü YDP bu konuda Anayasa’da bir boşluk olduğuna inanmamaktadır. En doğru kararı şüphesiz Anayasa Mahkemesi verecektir” demişti.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
DavaYDPMustafa AkıncıErhan Arıklı
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Ali 2020-06-30 11:45:17

Buda arikliya kapak olsun

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Aa 2020-06-30 11:46:55

Bu YDP olmayacak islerle ugrasir. Adaletin bekcileri kesildiler basimiza.

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