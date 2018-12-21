Akıncı: Objektiflik, Tarafsızlık ve Gelişen Teknolojiyi Takip Etme Önemli

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Gürdallı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ajansın çalışmalarının bundan sonraki yıllarda da verimli şekilde devam etmesini dileyen Akıncı, “Objektiflik, tarafsızlık ve gelişen teknolojiyi takip etme son derece önemli. Bünyenizde yetenekli elemanlar var. Bunların sayısının daha da artmasını diliyorum” dedi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, tarafsız, objektif ve toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durarak yayın yapmaya çalıştıklarını kaydederek, “Ajansı ileriye taşımak için çaba harcayacağız. Bu en büyük sorumluluğumuzdur” açıklamasında bulundu.

Gürdallı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmelerinin ardından Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret ederek, çelenk bıraktı.



AKINCI: “OBJEKTİFLİK VE TARAFSIZLIKTAN ŞAŞMAMAK ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, TAK’a yeni yaşında başarı diledi.

Ajansın geçmişte sıkıntılı, yakınılan dönemleri olduğunu kaydeden Akıncı, “Son zamanda siyasi anlamda ajansla ilgili çok şikayet duymuyoruz. Bu da çalışmaların tarafsız ve objektif şekilde gelişmekte olduğunu gösteriyor” dedi.

Objektifliğin, tarafsızlığın ve gelişen teknolojiyi takip etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Objektiflik ve tarafsızlıktan şaşmamak önemli. Bünyenizde yetenekli elemanlar var. Bunların sayısının daha da artmasını diliyorum. Farklı görüşlerden insanların olduğu bir yönetim kurulunuz var. O da bir güzellik ve zenginlik” şeklinde konuştu.

“BU GİBİ KURUMLARIN GÜDÜM ALTINDAYMIŞ GİBİ GÖRÜNMEMESİ SON DERECE ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı şunları da kaydetti:

“Bu gibi kurumların güdüm altındaymış gibi görünmemesi son derece önemli. İçinde bulunduğumuz çağda bunu yapmanın anlamı da yok. İktidarlar ya da siyasi kurum, kuruluşlar ya da yetkililer bunu düşünse bile uygulama alanı kalmadı. İletişimde o kadar hızlı gelişimler ve değişimler yaşanıyor ki bir haberi saklamayı çalışsanız da başka mecralarda o haber gümbür gümbür yayılma imkanına sahip.”



GÜRDALLI: “AJANSIN EN BÜYÜK HASSASİYETLERİNDEN BİRİ TARAFSIZLIK VE OBJEKTİFLİK”

Cumhurbaşkanlığı’ndaki kabul de ilk sözü TAK Müdürü Fehmi Gürdallı aldı. Gürdallı, TAK’ın 21 Aralık 1973’te zor koşulların yaşandığı bir dönemde kurulduğuna işaret ederek, ajansın kurucusu Sait Terzioğlu, merhum Müdürü Kemal Aşık’ı rahmetle anarak, kurumda görev yapan müdürleri ve çalışanları emeklerinden ötürü kutladı.

Medyanın dünyada büyük bir değişime uğradığını kaydeden Gürdallı, sosyal medya ve dijital medyayla değişen ortama TAK’ın da ayak uydurması gerektiğini vurguladı.

Gürdallı, “TAK da, bu önümüzdeki süreçte kabuk değiştirmek zorunda. Ajansın en büyük avantajı deneyimli bir kadrosu olması. Olanaklar kısıtlı olsa da, bütçe el verdiğince teknolojik alt yapı için gerekli donanımı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

TAK yasasının da öngördüğü şekilde tarafsız, objektif ve toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durarak yayın yapmaya çalıştıklarını belirten Fehmi Gürdallı, ajansın en büyük hassasiyetlerinden birinin de tarafsızlık ve objektiflik olduğunu dile getirdi.

Gürdallı, “Ajansı ileriye taşımak için çaba harcayacağız. Bu en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.