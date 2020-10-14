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AKINCI: “ORTAK GÜCÜMÜZ İRADEMİZ”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Sendikal Platform içindeki sendika başkan ve temsilcileri ile bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini açıkladı, soruları cevapladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 14:30
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AKINCI: “ORTAK GÜCÜMÜZ İRADEMİZ”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Sendikal Platform içindeki sendika başkan ve temsilcileri ile bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini açıkladı, soruları cevapladı.

Mustafa Akıncı’nın Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, gelinen noktada seçimlerin toplumsal gelecekle ilgili olduğunu belirten Akıncı, adaylığının temel nedenlerinden birinin, Kıbrıs sorununda iki eşit kurucu devletli federal çözümün kararlılıkla ilerletilmesi olduğunu, çünkü federal çözümün olmadığı durumlarda sürecin birilerinin iddia ettiği gibi tanınma yönünde değil, bölünmüşlüğün kalıcılaşması ve bağımlılığın artması yönünde gelişeceğini kaydetti. 

Akıncı, adaylığının diğer bir nedeninin de Kıbrıs Türk halkının demokratik, laik, çağdaş, Avrupai yaşam tarzının korunmasının gözetilmesi olduğunu belirtti. Geçmişte de müdahaleler olduğunu, ancak bu süreçte ilk kez bu kadar açık ve yoğun müdahalelerin olduğunu belirten Akıncı, “Ortak gücümüz irademiz, bu iradenin Pazar günü de sandığa yansıyacağına olan inancım tamdır” dedi. 

 “KATILIMCILIK EN ÖNEMLİ UNSUR OLACAK”

Birinci tur boyunca da hep vurguladığı gibi katılımcılığın önümüzdeki dönemde de çok önemli olacağını belirten Akıncı, gerek Kıbrıs konusu gerekse de iç konular bağlamında görev süresinde başlattığı bu mekanizmanın çok daha etkin bir yapıya kavuşturulması ve kurumsallaştırılması için ne gerekiyorsa yapılacağını kaydetti. 

Cumhurbaşkanlığının yeni döneminde siyasi partiler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kadın ve gençlik örgütleri ile birlikte oluşturacakları katılım mekanizmasını kurumsallaştırarak bu yolu birlikte yürümekte kararlı olduklarını belirten Akıncı, “19 Ekim günü halkıyla, örgütleriyle ele ele gönül gönüle yürünecek ve karar süreçlerinde hep birlikte ses verilebilecek bir mekanizmayı oluşturacağız” dedi. Akıncı bu mekanizmanın en önemli paydaşlarından birinin de sendika ve örgütler olacağını ifade etti. 

Bir soru üzerine, görev süreleri boyunca eğitim, kültür ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında iki toplumlu komitelerin oluşturulduğunu anımsatan Akıncı, yeni döneminde çalışma yaşamı ile ilgili de ortak bir komite kurulmasını önerebileceklerini, bunu değerlendireceklerini söyledi. 

Aynı hedefe yürüyen camiaların birlikte yürümesinin dayanışma içinde olmasının önemine de vurgu yapan Akıncı, bundan da ancak Kıbrıs Türk halkının yararlı çıkacağını kaydetti. 

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