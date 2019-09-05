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Akıncı parti başkanlarını bilgilendirecek

05 Eylül 2019 Perşembe 15:11
Akıncı parti başkanlarını bilgilendirecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yeniden bir araya gelmesinin olası olduğunu kaydetti.

Referans kavramalarını tamamlama çalışmaları yürüten BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Lute ile bugün gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklama yapan Burcu Burcu,Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerinin genel başkanlarını çalışmalarla ilgili olarak bilgilendireceğini de açıkladı.

Burcu, 7 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek toplantıda Akıncı’nın parti başkanlarının değerlendirmelerini de alacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Barış BurcuMustafa Akıncı
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