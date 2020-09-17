Akıncı: Seçim 11 Ekim’de bitmeyecek

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, Ali Baturay’ın konuğu oldu.

Yaklaşan seçimle ilgili konuşan Akıncı, seçimin 11 Ekim’de bitmeyeceğini seçim sonrası pandemi, ekonomi ve Kıbrıs Sorunu konusunda akıl yolu ile birlikte yürümeyi gerektirecek bir döneme girileceğini söyledi.

Akıncı, Kıbrıs Türk Halkının kendi hak ve çıkarları için dayanışma içinde olmak zorunda olduğunu kaydetti.

Akıncı, 5 yıllık dönemde proaktif bir siyaset izlediklerini belirterek “tarafsız ve bağımsız bir cumhurbaşkanı olarak tüm gerekleri yerine getirdiğimi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.