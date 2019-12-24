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Akıncı, Siligu Dayanışma Derneği Başkan ve üyelerini kabul etti

24 Aralık 2019 Salı 13:43
Akıncı, Siligu Dayanışma Derneği Başkan ve üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Siligu Dayanışma Derneği Başkanı Ümral Volkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Siligu Dayanışma Derneği Başkanı Ümral Volkan ve yönetim kurulu üyeleri, derneğin faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal, Siligu Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri Süleyman Mert, Hüseyin Şahali, Cemil Akacan, Turgut Eğitmen ve Alkan Doktoroğlu hazır bulundu.

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